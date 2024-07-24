Махачкала, 24 июля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Аниматора квест-комнаты «Дом ужасов» в Махачкале, в которой в ночь на 22 июля погибли две посетительницы, отправили на два месяца под арест, сообщили 24 июля в пресс-службе управления СК РФ по Дагестану.

Кадр из видео

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего аниматора, бросившего горящую перчатку на ёмкость с бензином», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 18-летнего аниматора, проводившего квест в «Доме ужасов», задержали 22 июля. Он на допросе рассказал, что во время квеста поджёг перчатку, чтобы напугать одну из участниц. В помещении, где находилась ёмкость с бензином, вспыхнул пожар.

В результате две девушки скончались от ожогов, сильные ожоги получил ещё один участник квеста. Молодого человека госпитализировали.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Как сообщили СМИ, аниматор оказался второкурсником Технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы.

В ходе расследования выяснилось, что в квесте участвовал ещё один аниматор — 17-летний молодой человек, 24 июля его задержали.