Москва, 24 июля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Заместитель начальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов опроверг сообщения о том, что на парковке на севере Москвы подорвали его автомобиль.

Сергей Булкин/ТАСС

В беседе с RT Торгашов отметил, что он не имеет отношения к подорванной машине и к району, в котором это произошло.

По его словам, он узнал об инциденте, когда находился на работе. Замначальника радиоцентра уточнил, что у него никогда не было внедорожника Toyota Land Cruiser «и не будет, наверное».

«Я даже не проживаю в том районе. Я совсем в другом месте проживаю», — пояснил Торгашов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник, в результате чего пострадали водитель и также находившаяся в машине женщина. Мужчине оторвало конечности, а у женщины рваные раны лица.

СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва, а официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что, по предварительным данным, причиной взрыва стала детонация взрывного устройства.

Момент взрыва внедорожника на улице Синявинской на севере Москвы попал на видео. На этих кадрах видно, как водитель подходит к машине, кладёт вещи на заднее сиденье, садится на переднее сиденье и затем происходит взрыв.

Позднее стало известно, что сапёры ФСБ России проверят взорванный в Москве автомобиль с помощью робота. Сейчас специалисты готовят его к работе на месте взрыва.