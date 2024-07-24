Москва, 24 июля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщили 24 июля в пресс-службе Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

В ходе беседы российский лидер тепло поздравил своего коллегу с днём рождения. В поздравительной телеграмме, направленной Мирзиёеву, Путин отметил высокий международный авторитет коллеги и признание граждан Узбекистана.

«Под вашим руководством Узбекистан добился значительных успехов в социальной и экономической сферах, укрепил свои позиции на мировой арене», — подчеркнул он.

Главы государств подтвердили обоюдный настрой на будущее развитие российско-узбекистанских отношений в рамках стратегического партнёрства и союзничества. По словам российского лидера, он с теплом вспоминает недавние переговоры в Ташкенте и надеется на продолжение совместной работы на благо дружественных народов России и Узбекистана.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая Путин прибыл в Узбекистан с государственным визитом. На следующий день состоялись переговоры лидеров России и Узбекистана в узком составе. Затем встреча глав государств продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

Путин и Мирзиёев обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление и заключили соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. Россия выразила готовность построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности.

После визита российский лидер поблагодарил коллегу за гостеприимство и добавил, что договорённости, достигнутые по итогам визита, а также заседание Совета регионов, открывают широкие возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов на самых различных направлениях.