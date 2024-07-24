Москва, 24 июля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. В чемпионате по игре «Камень, ножницы, бумага», который проходит в Москве с 1 июня, приняли участие уже около 83 тыс. человек. Как сообщает сайт мэра и правительства столицы, из них 22 прошли в финал. Всего же за главный приз 8 сентября сразятся 48 суперфиналистов.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

«Принять участие в отборочных турах можно до 7 сентября. Главная площадка состязания на Чистых прудах работает ежедневно с 12:00 до 20:00. Каждое воскресенье на ней проходит игра навылет среди лидеров недели по баллам», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» проходит в Москве в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», который завершится 8 сентября. Мероприятие объединяет все летние активности.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, фестиваль станет самым продолжительным городским фестивалем в мире. Все 100 дней по всей Москве будут работать фестивальные площадки.