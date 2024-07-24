Казань, 24 июля, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана иерея Виталия Беляева, неоднократно посещавшего зону СВО, сообщила 23 июля пресс-служба Казанской епархии.

Алексей Колчин, ИА REGNUM

Указано, что священник из Татарстана лишился сана за нарушение 17, 25 и 27 правил Святых Апостолов, запрещающих повторный брак, блуд, воровство и избиение людей. Также в пресс-службе отметили, что Беляев нарушил 9 правило Константинопольского Двукратного Собора, запрещающее применять телесные наказания.

Церковный суд Казанской епархии принял решение об извержении иерея в феврале, когда тот прибыл из Харьковской области. После этого Беляев снял видеоролик, на котором за его спиной выстроились мужчины с флагом частной военной компании «Вагнер». На записи он утверждал, что церковное духовенство региона противодействует СВО и требовал не мешать поддерживать «русское воинство».

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Церковный суд Москвы лишил священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы «О Святой Руси». Она произносится в православных храмах ежедневно, в ней верующие просят о победе Святой Руси и о помощи Божьей её людям.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил Коваля в служении до окончания рассмотрения дела. Сообщалось, что священник запрещен в служении из-за того, что заменил в молитве слово «победа» на слово «мир». Дело не в конкретном слове, а в принципиальном подходе к текстам молитвы и выполнению указаний священноначалия, пояснял заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.