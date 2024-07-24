Москва, 24 июля, 2024, 11:49 — ИА Регнум. В России впервые нет домохозяйств, испытывающих нехватку денег на продукты питания. Это следует из опубликованных результатов исследования Росстата «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» за 2023 год.

Александр Погожев ИА REGNUM

В графе домохозяйства, которым не хватает денег на еду, стоит 0,0%. В 2022 году доля таких семей составляла 0,1%.

Доля испытывающих трудности с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ домохозяйств снизилась до 11,2% (12,9% в 2022 году), а число семей, которые не могут позволить себе приобретать товары длительного пользования, уменьшилось до 48,7% (49,7%).

Также количество домохозяйств, имеющих достаточно средств для покупки еды, одежды и товаров длительного пользования, но не могущих купить автомобиль, квартиру или дачу, выросло на два процентных пункта и составило 36,6%. Около 0,1% российских семейств затруднились с оценкой своего финансового положения.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня президент России Владимир Путин заявил, что доходы россиян должны расти темпами выше ВВП. Глава государства уточнил, что размер МРОТ в России с 2025 года составит 48% медианной зарплаты и будет равен около 22 тыс. руб., а в дальнейшем будет завязан на индексацию общего роста зарплат в экономике.

В начале мая президент РФ поручил обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсий не ниже уровня инфляции. Указ главы государства также предполагает роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост ВВП.

В конце апреля из данных Росстата стало известно, что уровень безработицы в РФ в марте 2024 года обновил исторический минимум, составив 2,7%. Отмечалось, что до этого исторический минимум безработицы (2,8%) был зафиксировали в феврале.