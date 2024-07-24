Москва, 24 июля, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Сапёры Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проверят взорванный автомобиль Toyota Land Cruiser с помощью робота, которого специалисты готовят к работе на месте происшествия, сообщил 24 июля телеканал RT.

Кадр из телеграм-канала

Им необходимо удостовериться в безопасности прилегающей к машине территории и допустить к работе на месте происшествия оперативно-следственную группу.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля легковой автомобиль взорвался в одном из дворов Молжаниновского района столицы. Взрывной волной выбило стёкла на нескольких этажах дома и повредило ещё пять автомобилей. Водителю машины оторвало конечности, у находившейся в салоне женщины рваные раны лица. Обоих госпитализировали в медучреждение.

Правоохранительные органы квалифицировали инцидент как покушение на убийство. Уголовное дело также возбудили по ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов»). В МВД сообщили, что причиной взрыва внедорожника на севере Москвы стала детонация взрывного устройства.

Момент взрыва внедорожника попал на видео. На этих кадрах видно, как водитель автомобиля подходит к машине, кладёт вещи на заднее сиденье, садится на переднее сиденье и затем происходит детонация. После этого от внедорожника поднимается вверх густой чёрный дым.