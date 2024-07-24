Измаил, Украина, 24 июля, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Взрыв прогремел на нефтебазе в порту Измаил в Одесской области, сообщило 24 июля украинское издание «Страна. ua».

ДСНС України у Харківській області

На опубликованных фотографиях видны сгоревшие грузовые машины, на видеозаписи — вспышки от взрывов.

Министерство обороны не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 24 июля заявил об ударе по судоремонтному заводу в Измаиле, который нанесли российские военные. По его данным, в результате атаки ранения получили 32 иностранных наёмника, которые находились в этом районе. ВСУ эвакуировали раненых на территорию Румынии.

Он также сообщил, что в Измаил 23 июля прибыла баржа с военной техникой, которую разгружали иностранные наёмники. Гражданских лиц к разгрузке не допустили. На момент атаки в районе предприятия и баржи находились порядка 200 наёмников.