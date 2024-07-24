Москва, 24 июля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Карелия» завершит ремонт и выйдет в море в 2025 году, сообщил 24 июля глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.

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Он отметил, что крейсер будет находиться в строю до 2038 года. На нём планируется оставить 16 межконтинентальных баллистических ракет «Синева». Два экипажа «Карелии» сейчас проходят подготовку в учебном центре в Обнинске, сообщило издание «Медиапалуба».

Крейсер «Карелия» находится в центре судоремонта «Звёздочка». На корабле заменили активную зону, и сейчас он проходит доковый ремонт.

К-18 «Карелия» — подводный крейсер проекта 667БДРМ «Дельфин». Крейсеры этой серии первоначально вооружали баллистическими ракетами Р-29РМ, позже их перевооружали ракетами Р-29РМУ2 «Синева», Р-29РМУ2.1 «Лайнер».

Крейсер построили на заводе «Севмаш» в Северодвинске. Он сошёл на воду 2 февраля 1989 года, на заводские испытания в море впервые вышел 8 июня, первый запуск ракеты экипаж корабля успешно выполнил 24 августа. В октябре крейсер передали в состав ВМФ.

В 2019 году ракетоносец «Карелия» был признан лучшим на Северном флоте по результатам боевой подготовки атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения.