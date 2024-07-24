Вашингтон, 24 июля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что бывший глава государства Барак Обама «терпеть не может» действующего американского лидера Джо Байдена и потому вместе с другими представителями Демпартии заставил главу Белого дома выйти из предвыборной кампании. Он заявил об этом 23 июля в интервью газете New York Post.

(сс) The White House

«Обама его [Байдена] терпеть не может <…> Обама сыграл свою роль [в решении Байдена], потому что сказал, что не собирается его поддерживать», — сказал Трамп.

По словам экс-президента США, действующего главу Белого дома также отказалась поддерживать бывший спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и многие другие демократы.

«Они все бросили его и сказали: «Или ты выйдешь по-хорошему, или мы примемся за тебя». Так и произошло. И у него [Байдена] не было выбора», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля телеканал NBC News сообщил, что Пелоси сыграла ключевую роль в отказе Байдена от участия в выборах президента США в ноябре. Отмечалось, что экс-спикер палаты представителей вела закулисные переговоры с конгрессменами на эту тему, чтобы повлиять на их мнение.

Байден 21 июля в соцсетях объявил о выходе из президентской гонки. Он добавил, что принял такое решение в интересах Демократической партии и США. Глава Белого дома также рекомендовал выдвинуть кандидатом от демократов вице-президента США Камалу Харрис.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 июля назвал внутренним делом США решение Байдена о выходе из президентской гонки. Представитель Кремля добавил, что в Москве не будут давать этому оценку.