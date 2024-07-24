Милуоки, США, 24 июля, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис, которая намерена баллотироваться на пост главы государства от Демпартии, считает экс-президента США Дональда Трампа неспособным руководить страной в XXI веке. Она заявила об этом 23 июля на первом предвыборном митинге в Милуоки (штат Висконсин), её слова привела газета The Wall Street Journal.

Gage Skidmore

Харрис отметила, что считает нынешнюю предвыборную кампанию двумя разными представления о стране, одно из которых «сосредоточено на будущем, а другое — на прошлом».

«Хотим ли мы жить в стране свободы, сострадания и верховенства закона или в стране хаоса, страха и ненависти?» — задала она вопрос участникам мероприятия.

Вице-президент также провела чёткую грань между собой и Трампом, заявив, что во время нахождения на посту прокурора «боролась с преступниками всех мастей».

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля действующий президента США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Он уточнил, что принял такое решение «в интересах» Демпартии и будущего страны. В качестве кандидата на предстоящих выборах глава Белого дома предложил Харрис.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер 23 июля сообщил, что лидеры демократов в Конгрессе поддержали кандидатуру Харрис для выдвижения в президенты США. Он также назвал решение Байдена выйти из предвыборной гонки «уникальной возможностью» для Демпартии объединиться вокруг нового кандидата.

Позднее в этот же день член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отметил, что в Демократической партии США наблюдаются признаки внутреннего раскола из-за Харрис. Таким образом он прокомментировал информацию о смене ряда ключевых чиновников в американском руководстве в случае её победы на предстоящих выборах.