Вашингтон, 24 июля, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден в обращении к американцам 24 июля расскажет о планах на оставшиеся шесть месяцев на посту главы государства. Об этом вечером 23 июля сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники в соцсети Х.

(сс) The White House

Отмечается, что глава Белого дома в обращении будет говорить о перспективах освобождения заложников палестинского движения ХАМАС, в числе которых продолжают оставаться граждане США.

Каких-либо других подробностей обращения Байдена не приводится.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля телеканал NBC сообщил, что действующий президент США по возвращении в Вашингтон выступит с речью по поводу своего выхода из предвыборной кампании. Уточнялось, что Байден с помощниками уже начали работать над этой речью.

Глава Белого дома 21 июля объявил о выходе из предвыборной гонки. Байден уточнил, что решил сделать это в интересах Демократической партии и будущего США. Он также предложил сделать кандидатом от демократов на президентских выборах вице-президента США Камалу Харрис.

Байден также заявил о намерении продолжать исполнять полномочия главы государства до конца нынешнего срока. По его утверждению, за время его президентского срока американцы как нация «добились большого прогресса» в социальных и иных вопросах, преодолели пандемию и экономический кризис, а также «защитили демократию».