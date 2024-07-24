Токио, 24 июля, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Власти Японии выразили протест России из-за санкций против 13 японских граждан, заявил 24 июля генсек правительства Ёсимаса Хаяси, сообщило агентство Kyodo.

Global Look Press

«Меры, о которых объявила российская сторона, ограничивают законную деятельность японских компаний, и мы считаем их совершенно неприемлемыми», — заявил Хаяси.

Японский представитель добавил, что санкции против России Токио ввёл из-за конфликта на Украине, который Япония расценивает как «нарушение международных законов».

По словам Хаяси, Токио продолжит принимать меры для защиты японских компаний и деловой деятельности в России.

Как сообщало ИА Регнум, Россия ввела бессрочный запрет на въезд в страну 13 гражданам Японии. Как сообщил 23 июля МИД РФ, это решение является ответом на многочисленные антироссийские санкции Токио.

В числе тех, кто оказался под санкциями Москвы, руководители крупных компаний, в том числе председатель правления Toyota Motor Тоёда Акио и основатель корпорации Rakuten (владелец Viber Messenger) Хироси Микитани.

Японский телеканал NHK сообщил, что российские санкции могут подорвать деятельность местных компаний, которые планировали принять участие «в проектах по восстановлению Украины». Дипломатический источник, на который ссылался канал, заявил, что подпавшим под санкции власти окажут поддержку.