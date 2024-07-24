Москва, 24 июля, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Пожар в жилом многоэтажном доме на улице Молодёжная в Москве полностью ликвидирован. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уточняется, что на месте пожара в многоквартирном доме объявлена ликвидация открытого горения. Угроза распространения огня отсутствует, из дома самостоятельно эвакуировались 300 человек, сотрудниками МЧС спасены ещё четыре человека. К тушению пожара привлечена авиация. Вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра провёл четыре сброса общим объёмом 20 тонн воды.

На настоящий момент объявлена полная ликвидация пожара. Пострадавших в результате ЧП нет. Причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию в жилом доме, предстоит установить.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пожар площадью две тысячи кв. метров произошёл в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы. Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже, затем распространилось на восьмой этаж, чердачное помещение и кровлю здания. Ликвидация пожара осложняется тем, что дом старой постройки, у него металлическая кровля с деревянной обрешеткой.

На месте пожара работали более 150 человек и 46 единиц техники. Информация о пострадавших при пожаре не поступала.