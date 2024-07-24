Новосибирск, 24 июля, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Академгородок в рамках поездки в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Иван Шилов Михаил Мишустин

Глава правительства осмотрел технопарк, где реализуется внедрение в промышленность научных разработок Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и инновационных компаний. О строительстве указанного объекта власти объявили в 2006 году.

Технопарк преобразовался в региональный институт развития. Он выполняет функции развития производственной, деловой и социальной инфраструктуры, а также предоставляет технологические и бизнес-сервисы.

Академгородок является одним из важнейших научных и образовательных центров России. Он входит в состав Советского района Новосибирска.

Как сообщало ИА Регнум, 21 и 22 июля Михаил Мишустин посещал Магадан. В городе глава правительства осмотрел новый аэровокзальный комплекс.

После этого он отправился в Хабаровск, где собирался посетить завод энергетического машиностроения АО «Дальэнергомаш», Дальневосточный государственный университет путей сообщения, а также детскую краевую клиническую больницу имени А. К. Пиотровича.