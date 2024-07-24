Херсон, 24 июля, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Расчёты боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» из состава группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России сорвали ротацию украинских войск на правом берегу Днепра, уничтожив живую силу противника. Об этом в среду, 24 июля, сообщили в Министерстве обороны.

Mil.ru Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

«Артиллерия Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» постоянно ведет огневое воздействие по выявленным целям в зоне проведения СВО на каховском направлении», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МО РФ.

Получив боевую задачу, расчёт РСЗО «Град» выдвинулся в указанный район и, заняв огневую позицию, нанёс удар по заранее заданным координатам. Удар наносится 122-миллиметровыми реактивными снарядами. В результате выполнения огневой задачи артиллеристы ВС РФ уничтожили до взвода живой силы украинских войск, вынудив противника отступить с занимаемых позиций.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» за сутки поразили позиции украинских войск в районах Новоандреевки в Запорожской области и Токаревки в Херсонской области. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», гаубицу FH-70 британского производства, американскую 155-миллиметровую гаубицу М777 и орудие Д-20.