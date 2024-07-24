Вашингтон, 24 июля, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Информацию СМИ о планах ежемесячно выделять $45 млн в месяц новому политическому комитету America PAC, поддерживающему предвыборную кампанию республиканца Дональда Трампа, опроверг американский предприниматель Илон Маск. Об этом 23 июля бизнесмен рассказал в интервью писателю Джордану Бернту Питерсону, которое опубликовано в аккаунте писателя в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Я никогда не говорил, что буду предоставлять Трампу по 45 миллионов в месяц. Это просто не соответствует действительности», — подчеркнул Маск.

Предприниматель уточнил, что он лишь создал комитет, цель которого — поддержка кандидатов, «выступающих за демократию и личную свободу».

Газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что комитет America PAC нацелен убеждать избирателей голосовать досрочно и на запрос бюллетеней для голосования по почте в так называемых «колеблющихся штатах». Для работы в комитет, по данным WSJ, наняты сотни человек.

Как утверждала WSJ, кроме Маска, спонсорами комитета America PAC выступают компания Palantir Technologies, предприниматели братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, бывший посол США в Канаде Келли Крафт и её муж Джо Крафт, а также генеральный директор угледобывающей компании Alliance Resource Partners.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметил Илон Маск, экс-президент США Дональд Трамп своим поведением после совершённого на него покушения доказал, что он может вести дела с Россией, Китаем и КНДР в отличие от действующего президента США Джозефа Байдена, неспособного даже самостоятельно подняться по ступеням.

Маск публично поддержал кандидата в президенты Трампа после покушения на него в Пенсильвании. Предприниматель назвал экс-президента США таким же крутым, как 26-й президент Америки Теодор Рузвельт.

В свою очередь, действующий президент США 18 июля высказал своё отношение к миллиардеру. По его утверждению, Маск якобы собирается «купить» грядущие президентские выборы в стране.