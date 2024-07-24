Москва, 24 июля, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» западной группировки войск Вооружённых сил РФ занимается уничтожением боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Кадр из видео

В своём Telegram-канале ведомство обнародовало видеозапись, на которой командир ракетного дивизиона с позывным Зенит показал беспилотники ВСУ, сбитые из ЗРК «Тор-М1». Также приводится рассказ начальника одного из расчётов.

«У ракет ЗРК очень высокая вероятность попадания. Если любой воздушный объект противника — беспилотник, крылатая ракета, самолёты и вертолёты различных типов — попадают в нашу зону поражения, то шансов у них уйти нет. Ждем поставки F-16 противника…» — сказал военнослужащий.

Отмечается, что развертывание комплекса «Тор-М1» происходит всего за несколько минут. Защищает ЗРК мобильная огневая группа, действующая совместно с зенитным расчётом.

Основной задачей «Тора» является защита стратегически важных объектов или воинских подразделений. Аналогов этому комплекса нет ни в одной другой армии мира.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля стало известно, что расчёт самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» из состава группировки войск «Центр» Вооружённых сил России уничтожил немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 украинской армии. Её поразили в лесополосе на авдеевском направлении.