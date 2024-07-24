Дакар, 24 июля, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Украина активизировала дипломатическое присутствие в странах Африки с целью помешать укреплению влияния России в регионе. Об этом сообщило французское издание Le Point.

Иван Шилов ИА Регнум Россия, Иран, Африка

«Украина в последние месяцы ускоряет развёртывание своей африканской дипломатии, открывая новые посольства… Киев намерен отстаивать свои интересы в регионе, важном для Москвы», — говорится в регионе.

Как заявил посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров, Киев разочарован позицией ряда африканских государств, не поддержавших Украину в конфликте и не осудивших специальную военную операцию России. В связи с этим Киев намерен до конца текущего года открыть на континенте около двух десятков посольств, чтобы впоследствии оказать дипломатическое влияние на страны региона.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Соединённые Штаты и Евросоюз из-за своей позиции по Украине утратили признание стран Глобального Юга.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что Москва развивает отношения с африканскими странами во всех областях, в том числе в области обороны. По его словам, страны Глобального Юга также стремятся к развитию отношений с РФ, чему пытаются помешать западные государства. Как отмечал президент России Владимир Путин, страны Глобального Юга заинтересованы в укреплении собственного суверенитета.