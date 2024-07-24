Вашингтон, 24 июля, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Лидеры республиканцев в палате представителей Конгресса США призвали членов этого законодательного органа критиковать американского вице-президента Камалу Харрис, избегая тем её расы и пола. Об этом сообщила газета Politico.

GPA Камала Харрис

По информации журналистов, указанный вопрос поднял глава предвыборного штаба Республиканской партии Ричард Хадсон. На заседании палаты он предупредил конгрессменов, которые допустили оскорбительные высказывания в адрес Харрис, о недопустимости подобных действий.

В свою очередь спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон отметил, что при обсуждении политических оппонентов не стоит переходить на личности. Он пояснил, что речь должна идти о политической деятельности.

Мать Камалы Харрис была индианкой из семьи тамильских брахманов, а отец является афроамериканцем ямайского происхождения.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля глава Белого дома Джо Байден объявил, что отказывается от борьбы за президентское кресло в рамках выборов, которые пройдут в США в ноябре 2024 года. Вместе с тем он отметил, что продолжит исполнять свои обязанности до завершения текущего срока полномочий. Байден также поддержал вице-президента США Камалу Харрис в качестве претендента от демократов на пост главы государства.

23 июля газета Politico написала, что Камала Харрис в ходе выступления намекнула, что считает преступником своего вероятного оппонента на предстоящих выборах, республиканца Дональда Трампа. Авторы публикации полагают, в ходе предвыборной кампании действующий вице-президент США будет делать упор на то, что она ранее работала прокурором, а её соперник по выборам подвергался суду.