Москва, 24 июля, 2024, 05:22 — ИА Регнум. К тушению пожара площадью более двух тысяч кв. метров в Москве привлечён вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«К ликвидации пожара привлечен вертолёт Ка-32 МАЦ с водосливным устройством. Ликвидация пожара осложняется тем, что дом старой постройки, у него металлическая кровля с деревянной обрешеткой», — уточняется в сообщении ведомства.

Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже жилого дома на улице Молодёжная. Огонь перекинулся на восьмой этаж и охватил чердачное помещение, а затем кровлю здания. Пожарным удалось спасти четырёх жильцов на восьмом этаже, остальные жители дома успели эвакуироваться самостоятельно.

На месте происшествия работают более 150 человек и 46 единиц техники. Уточняется, что пожар удалось локализовать.

Ранее ИА Регнум сообщало о крупном пожаре площадью 2000 кв. метров, который произошёл в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы. Информация о пострадавших при пожаре не поступала.

Также сообщалось, что 22 июля в гостинице «Птичка» в центре Москвы произошёл пожар. Огонь быстро охватил чердак и кровлю двухэтажного здания в Большом Сухаревском переулке и распространился по утеплителю. Спасатели вынуждены были вскрыть кровлю снаружи здания, так как не могли попасть на крышу изнутри. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли здания.