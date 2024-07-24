Донецк, 24 июля, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» из состава группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожил украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат «Лелека-100» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в среду, 24 июля, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В ходе боевой работы расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» предотвратил планирующийся удар ВСУ по позициям российских войск», — говорится в сообщении.

В результате боевой работы были уничтожены вражеские беспилотные летательные аппараты, в том числе БПЛА «Лелека-100», собиравший разведданные о позициях ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение 12-й бригаде специального назначения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Украинские войска потеряли до 490 человек личного состава, один танк, американский бронетранспортёр M113, гаубицы M198, М119 и L-119, а также орудия «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

Подразделения группировки войск «Юг» освободили Ивано-Дарьевку в Донецкой Народной Республике, а также заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах Верхнекаменского, Антоновки, Красногоровки, Константиновки, Зализнянского и Часова Яра.