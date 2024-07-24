Москва, 24 июля, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Возгорание произошло в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы, площадь пожара достигла двух тысяч кв. метров. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Пожар произошёл в квартире на седьмом этаже жилого дома на улице Молодёжной. Огонь перекинулся на балкон квартиры на восьмом этаже и на чердак, площадь горения составила 200 кв. метров. Затем огонь распространился и охватил около 2000 кв. метров.

Из подъезда до приезда пожарных эвакуировались самостоятельно около 30 жильцов. Ещё четверых человек спасли из квартиры на восьмом этаже сотрудники МЧС. На месте пожара работают более 150 человек и 46 единиц техники.

Отмечается, что огонь распространяется очень быстро, решается вопрос о привлечении авиации к тушению пожара.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 22 июля в гостинице «Птичка» в центре Москвы произошёл пожар. Огонь быстро охватил чердак и кровлю двухэтажного здания в Большом Сухаревском переулке и распространился по утеплителю. Спасатели вынуждены были вскрыть кровлю снаружи здания, так как не могли попасть на крышу изнутри. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли здания.

Вечером 17 июля в четырёхэтажном здании на Пресненском Валу в центре Москвы вспыхнул крупный пожар. В административном здании не было людей, возгорание произошло в чердачном помещении.