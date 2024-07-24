* — внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 24 июля, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) пытался перед задержанием уничтожить доказательства по указанному расследованию. Об этом говорится в постановлении суда.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

Его обвиняют в пособничестве терроризму.

«(Юсуфзода) по указанию организаторов преступления предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности», — сказано в документе, текст которого приводит телеканал РЕН ТВ.

По версии следователей, за несколько дней до нападения на «Крокус Сити Холле» обвиняемый, используя свою банковскую карту, перечислил соучастнику деньги для обеспечения проживания других фигурантов дела. Часть средств Юсуфзода перевел одному из исполнителей атаки уже после случившегося в подмосковном Красногорске.

Как сообщало ИА Регнум, о задержании Юсуфзоды стало известно 1 апреля. 25 марта он при виде полиции изменил траекторию, ускорил шаг и после требований полицейских остановиться попытался скрыться. После задержания мужчина заявил, что попытался сбежать, испугавшись ответственности.

Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду. 16 мая содержание под страже продлили до 22 августа 2024 года.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Они открыли стрельбу по людям и устроили пожар в концертном зале. В результате нападения погибли 144 человека и ещё 551 пострадал. После теракта были арестованы 18 человек.