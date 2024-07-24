Партизанский район, Приморский край, 24 июля, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации вводится в Партизанском округе Приморского края в связи с дождевым паводком, сообщил глава муниципального образования Александр Степанов.

Telegram-канал Александра Степанова

«Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введён в Партизанском муниципальном округе», — написал он 24 июля в своём Telegram-канале.

Степанов уточнил, что такое решение власти приняли из-за в связи с неблагоприятных погодных условий и подъема уровня воды в реках. Указанный вопрос рассматривала комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Для контроля над ситуацией создали оперативный штаб.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года в результате паводка смыло мост в Октябрьском районе Приморского края. Также в окружном центре подтопило психоневрологический диспансер и больницу. В том же месяце из-за подтоплений после мощных ливней в Приморье оказались отрезаны от дорожного сообщения более 30 населённых пунктов.