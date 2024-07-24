* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 24 июля, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Московский городской суд по итогу рассмотрения апелляционной жалобы отменил приговор, вынесенный режиссёру Ивану Вырыпаеву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России. Об этом в среду, 24 июля, сообщило издание «Газета.Ru».

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с нарушениями при рассмотрении дела в районном суде. Дело о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ направили на пересмотр.

Согласно картотеке дел на сайте Мосгорсуда, уголовное дело в отношении Вырыпаева повторно зарегистрировал Басманный районный суд города Москвы.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря 2023 года суд заочно приговорил режиссёра к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков о российской армии под видом достоверных сообщений. Осуждённого, скрывшегося от следствия за пределами РФ в 2014 году, объявили в международный розыск. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания Вырыпаева на территории России.

В начале марта прошлого года он заявил, что авторское вознаграждение за постановки его пьес в театрах России с госфинансированием он намерен направлять Киеву. При этом Вырыпаев утверждал, что эти средства якобы не будут использованы в военных целях. До этого он также неоднократно высказывался в поддержку киевского режима.