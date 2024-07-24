Рио-де-Жанейро, Бразилия, 24 июля, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Специалисты бразильского научно-исследовательского Фонда Освалду Круса обнаружили следы наркотиков в организме 13 акул, выловленных возле побережья города Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает газета O Globo со ссылкой на представителей организации.

(сс) bluegroper Акула в воде

Уточняется, что речь идёт о кокаине. Согласно предположению учёных, ситуация связана с высоким уровнем потребления этого наркотика в городе. Они считают, что вещество попало в морскую воду через канализацию.

Следы наркотика выявлены в мышцах и печени длиннорылых акул, мясо которых употребляют в пищу. Один из сотрудников фонда Энрику Мендес Сажжору уточнил, что указанное вещество ранее находили в воде и организмах некоторых морских животных, таких как мидии. Он утверждает, что в организме акулы наркотик обнаружили впервые.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года газета The New York Post выпустила статью, в которой говорилось, что у акул, плавающих рядом с побережьем американского штата Флорида, могла развиться наркозависимость. Авторы публикации отмечали, что проблема может быть связана с тем, что контрабандисты опасаются поимки в ходе рейдов пограничников и выбрасывают наркотики в океан.

В статье также уточнялось, что учёные заметили странности в поведении некоторых акул, которых они встречали под водой у побережья Флориды. Исследователи также провели ряд экспериментов с этими рыбами.