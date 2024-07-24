Вашингтон, 24 июля, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Секретная служба США (USSS) порекомендовала бывшему главе Белого дома Дональду Трампу воздержаться от проведения своих предвыборных митингов на открытом воздухе, сообщила 23 июля газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

Рекомендация связана с недавним покушением на политика. Во избежание новых нападений в USSS считают, что выступления Трампа должны проходить только на закрытых площадках.

По информации журналистов, предвыборный штаб экс-президента теперь подыскивает для этого соответствующие места, в том числе баскетбольные стадионы и другие большие пространства, которые могут вмещать несколько тысяч зрителей. Источник, близкий к Трампу, в беседе с газетой также заявил, что представители республиканца не планирует каких-либо крупных мероприятий на открытом воздухе.

Как сообщало ИА Регнум, попытка покушения на Трампа была совершена 13 июля в городе Батлере (штат Пенсильвания). Во время его выступления прозвучало несколько выстрелов. Трамп получил ранение в ухо. В результате случившегося также погиб один из зрителей и ещё двое серьёзно пострадали.

Подозреваемого в нападении ликвидировали. Он вёл стрельбу с крыши соседнего здания. Личность мужчины установило Федеральное бюро расследований. В его доме и автомобиле специалисты нашли материалы для изготовления взрывных устройств.

22 июля глава Секретной службы США Кимберли Читл на слушаниях в Конгрессе назвала попытку покушения на Трампа самым крупным провалом её ведомства за десятилетия. 23 июля она подала прошение об отставке.