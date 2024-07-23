Сеул, 24 июля, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Воздушные шары, предположительно, с мусором, в очередной раз запустила Северная Корея в направлении Южной Кореи. Об этом 24 июля сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское Объединенное командование начальников штабов.

Иван Шилов ИА Регнум КНДР и Южная Корея

Уточняется, что шары, по всей вероятности, были отправлены в направлении северной части провинции Кёнгидо. Объединенное командование начальников штабов рекомендовало гражданам не приближаться к упавшим шарам, не трогать их, а в случае обнаружения шара немедленно связаться с полицией, либо с военными.

Ранее ИА Регнум сообщало, что воздушные шары с мусором, запущенные Северной Кореей, достигли Сеула, столицы Южной Кореи. 24 июня стало известно, что Северная Корея снова отправила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи. Агентство Yonhap уточнило, что в содержащейся в шарах почве и мусоре нашли паразитов, однако никаких вредных веществ обнаружено не было.

Как пояснили в КНДР, запуск воздушных шаров стал ответом на кампании южнокорейских активистов по распространению листовок, осуждающих северокорейский режим.

Начиная с 28 мая Пхеньян отправил более 150 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи. В них были пластик, батарейки, окурки и навоз. Один из шаров прилетел на крышу посольства Японии в Сеуле. КНДР после этого неоднократно повторяла эту акцию, запустив в течение пяти дней 15 тонн мусора. В ответ на эти акции Сеул заявил, что возобновит вещание громкоговорителей на границе с КНДР.