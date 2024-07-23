Вашингтон, 24 июля, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Движение Black Lives Matter (BLM) потребовало от Демократической партии США провести внеочередные внутрипартийные выборы (праймериз) по выдвижению кандидата от демократов на выборы главы государства. Об этом сообщается на сайте указанной общественной организации.

DonkeyHotey Эмблема Демократической партии США

В BLM связали свое обращение с решением американского президента Джо Байдена прекратить своё участие в предвыборной гонке. Представители движения считают, что праймериз должны пройти до проведения съезда Демократической партии, который запланирован на август.

В организации также полагают, что к выдвижению кандидата необходимо подключить избирателей, а не делегатов от партии. Такое изменение представители BLM объяснили «беспрецедентной» политической ситуацией в стране на фоне решения Байдена.

Движение также обвинило руководство и спонсоров Демократической партии в том, что те пытаются манипулировать чернокожими гражданами США для поддержки кандидатуры вице-президента Камалы Харрис без проведения праймериз. Авторы обращения назвали подобные действия нарушением принципов демократии.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Джо Байден объявил, что отказывается от борьбы за президентское кресло в рамках выборов, которые пройдут в США в ноябре 2024 года. Вместе с тем он отметил, что продолжит исполнять свои обязанности до завершения текущего срока полномочий. Байден также поддержал Камалу Харрис в качестве претендента от демократов на пост главы государства.

22 июля вице-президент США заявила, что избирательная кампания Демократической партии напоминает «американские горки». Кроме того, она призналась, что испытывает «смешанные чувства» из-за отказа Байдена участвовать в выборах.

Агентство Associated Press (AP) написало, что Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для утверждения её в качестве кандидата. Она заручилась поддержкой 2538 делегатов, а для утверждения необходимо не менее 1976 голосов.

23 июля стало известно, что лидеры демократического большинства в Конгрессе США поддержали кандидатуру Камалы Харрис для выдвижения в президенты.