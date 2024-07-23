Москва, 24 июля, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Создание так называемой электросамокатной полиции на сегодняшний день в связи с более приоритетными направлениями расходования бюджетных средств является нецелесообразным, заявили в Министерстве внутренних дел России.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

В ответе на запрос вице-спикера Государственной думы РФ Владислава Даванкова («Новые люди») ведомство объяснило нецелесообразность этой идеи в том числе некомплектом личного состава.

«Учитывая складывающуюся в МВД России ситуацию с некомплектом личного состава… создание новых служб полиции, дублирующих функции уже имеющихся подразделений, нецелесообразно», — говорится в ответе МВД, текст которого приводит «РИА Новости».

По данным силового ведомства, на сегодняшний день некомплект личного состава составляет 16,8%.

Также отмечается, что надзор за соблюдением участниками дорожного движения в соответствии с Федеральным законом «О полиции» осуществляет Госавтоинспекция.

Соответствующий запрос о создании так называемой электросамокатной полиции в крупных городах России Даванков направил министру внутренних дел РФ в июне. По мнению вице-спикера Госдумы, создание такого подразделений могло бы помочь в патрулировании пешеходных и общественных зон для контроля за соблюдением правил ПДД.

Как передавало ИА Регнум, в мае полиция Санкт-Петербурга поддержала идею полного запрета передвижения по тротуарам на электросамокатах. По данным Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, их движение по пешеходным зонам стало причиной роста числа ДТП. В 2023 году было зарегистрировано 178 таких случаев. Один человек погиб, 177 пострадали. В 2024 году уже оформили 41 ДТП с участием СИМ, в которых пострадал 41 человек.