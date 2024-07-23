Вашингтон, 24 июля, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Мощнейшее извержение гейзера произошло на глазах у посетителей в американском национальном парке Йеллоустоун. Об этом 23 июля сообщает телеканал Fox News.

Парк Йеллоустоун

Уточняется, что из гейзера вырвался поток грязи, камней и пара. В пресс-службе парка пояснили, что посетители стали свидетелями геотермального взрыва, после которого часть достопримечательности, которая называется Biscuit Basin, пришлось временно закрыть для посещений.

Взрыв повредил пешеходную дорожку, о пострадавших не сообщается. На вулканической системе взрыв не отразился. Для посещения часть парка откроют только если сотрудники признают её безопасной.

«Никакие другие данные мониторинга не показывают изменений в районе Йеллоустоуна», — указали в пресс-службе.

Йеллоустонский национальный парк находится на территории трёх американских штатов: Вайоминг, Монтана и Айдахо. В парке находятся многочисленные гейзеры и другие геотермические объекты. Кроме того, здесь расположена большая вулканическая система Северной Америки — йеллоустонская кальдера, образовавшаяся в результате извержения 630 тыс. лет назад.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Актёра Пирса Броснана, исполнившего роль Джеймса Бондав нескольких частях фильма об агенте 007, обвинили в мелком правонарушении из-за прогулки в Йеллоустонском парке в США. Актёр прогуливался по парку за пределами отведённых для этого зон — по термальным районам Йеллоустонского национального парка.