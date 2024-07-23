Берлин, 24 июля, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Берлинское отделение оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) предложило изымать у России недвижимое имущество, которое находится в Берлине. Об этом 23 июля сообщила газета Bild.

Ingo Joseph Бундестаг. Берлин

Депутаты считают, что отобранную недвижимость следует продавать, а вырученные от таких сделок средства передавать на помощь киевскому режиму. В числе объектов, которые, по мнению парламентариев, необходимо изъять, есть дома в берлинском районе Карлсхорст, где ранее располагалась воинская часть группы советских войск в Германии.

В ХДС утверждают, что эти постройки якобы не находятся в пользовании. Журналисты отмечают, что в группу депутатов, выдвинувших эту идею, входит уроженка Украины Лилия Усик, которая потребовала от властей ЕС внести окончательную ясность по вопросу изъятия российских активов и их использования для поддержки Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в начале августа киевскому режиму могут передать первый транш на сумму в 1,4 млрд евро из доходов, полученных от замороженных активов РФ. Он уточнил, что указанные средства будут направлены на закупку вооружения для ВСУ.

23 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия даст очень жёсткий ответ на передачу Брюсселем Киеву доходов от российских активов. Она отметила, что Москва будет действовать в своих национальных интересах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал воровством решение Запада передать Украине часть доходов от замороженных российских активов. Представитель Кремля добавил, что Россия не оставит без ответа такие действия западных стран.