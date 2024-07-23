Москва, 24 июля, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Мобильное приложение «Авито» снова доступно для скачивания в магазине AppStore, который используется для скачивания программ на устройства с операционными системами iOS и iPadOS. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба «Авито» в официальном Telegram-канале.

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«Все на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал», — отмечается в заявлении компании.

Ранее ИА Регнум сообщало, что приложение сервиса объявлений «Авито» стало недоступно для скачивания в App Store в ночь на 23 июля. В компании уточнили, что выясняют у американской корпорации причину удаления, и посоветовали не удалять с устройств установленное приложение. Кроме того, в компании рекомендовали отключить на гаджетах функцию «Сгружать неиспользуемые приложения».

В Google Play приложение осталось доступным для скачивания.

В августе 2023 года мобильное приложение «Авито» пропало из магазина Google Play, который предлагает программы для устройств с операционной системой Android. В компании позже разъяснили, что это произошло по технической причине, а приложение вернулось в указанный магазин.