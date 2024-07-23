Вашингтон, 24 июля, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис опередила кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в опросе, проведённом агентством Reuters и исследовательской компанией Ipsos.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

«Харрис опережает Трампа (44% против 42%) в национальном опросе, проведённом среди зарегистрированных избирателей», — говорится в материале.

Уточняется, что опрос был проведён 22 и 23 июля после того, как президент США Джо Байден вышел из предвыборной кампании. Всего был опрошен 1 241 человек. Статистическая погрешность составила три процентных пункта.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, ссылается на другой опрос, проведённый компанией Morning Consult и показывающий уже лидерство Дональда Трампа (47% против 45%). Сроки проведения исследования не уточняются, но отмечается, что оно было проведено после заявления Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля президент Соединённых Штатов Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. По его словам, такое решение он принял в интересах Демократической партии и будущего страны. В качестве кандидата на предстоящих выборах Байден предложил вице-президента Камалу Харрис. Позднее стало известно, что предвыборная кампания Харрис за сутки собрала более 80 миллионов долларов. За 24 часа пожертвования в пользу её кампании сделали более 890 тысяч американцев и организаций, что стало рекордным показателем за всю историю президентских кампаний в США.

По подсчётам агентства Associated Press, Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов для выдвижения. Её поддержали 2538 делегатов, что превышает необходимое количество (1976 голосов), выдвижение может состояться до 7 августа, то есть до предстоящего съезда Демократической партии (DNC), который пройдёт 19–22 августа в Чикаго.