Николаев, Украина, 23 июля, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Масштабный пожар на открытой местности площадью в 30 гектаров полыхает в Николаевской области на Украине, спасатели ведут с ним борьбу уже несколько часов. Об этом 23 июля сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«В Николаеве бушует масштабный пожар на открытой территории: ориентировочная площадь 30 га. Спасателям сложно тушить огонь из-за отсутствия подъезда техники к очагам горения и высокой растительности. И главное — территория является потенциально загрязненной взрывоопасными предметами», — уточняется в сообщении.

В ГСЧС заверяют, что ситуация полностью находится под контролем, ведётся мониторинг с воздуха с помощью дронов. Угроза жилому сектору отсутствует.

По данным украинских СМИ, в некоторых районах Николаева чувствуется сильный запах гари в воздухе. Причина пожара не называется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Крыму в районе села под Судаком вспыхнул пожар в горах. Загорелась сухая трава в труднодоступной горной местности. Возможной причиной возгорания мог стать непотушенный костёр.

В Турции сильный ветер пригнал лесной пожар, вспыхнувший в Измире, к населённым пунктам. В тушении огня задействована авиация. Пожар начался 18 июля, в лесной местности в районах Газиэмир и Буджа провинции Измир. На ликвидацию огня направлены семь самолётов, 16 вертолётов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды, четыре бульдозера, четыре наземные команды и множество пожарных.