Брюссель, 23 июля, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Европейский союз предложил странам-членам два варианта, при которых суверенные активы Центрального банка России будут заморожены на более длительный срок. Об этом во вторник, 23 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

«Евросоюз предложил государствам-членам два варианта заморозки активов ЦБ России на более длительный период времени, поскольку он стремится развеять опасения США по поводу плана G7 использовать прибыль для предоставления помощи Украине», — говорится в материале.

Отмечается, что речь идёт об опасениях Соединённых Штатов по поводу продолжительной возможности обеспечивать Украину финансовыми средствами за счёт получаемой от суверенных российских активов прибыли, поскольку продление санкционного режима в отношении РФ требует единогласного решениях всех 27 государств — членов ЕС каждые шесть месяцев. В случае, если заморозку однажды не удастся возобновить, могут возникнуть юридические проблемы.

Первый предложенный Евросоюзом вариант предполагает бессрочную и регулярно пересматриваемую заморозку активов, второй — продление антироссийских санкций по активам каждые 18, 24 или 36 месяцев.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что страны Европейского союза пришли к соглашению об использовании доходов от замороженный суверенных активов России. По словам госсекретаря США по делам Европы и Азии Джеймса О’Брайена, изъятие доходов от замороженных активов может принести от 50 до 60 миллиардов долларов, которые пойдут на финансовое обеспечение Украины и которых хватит до 2025 года. Позднее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Киев сможет получить первый транш в начале августа.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 23 июля подчеркнула, что Москва в случае передачи Киеву доходов от замороженных российских активов будет действовать в собственных национальных интересах, в том числе принимать жёсткие ответные меры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение ЕС воровством и пообещал, что российская сторона будет прорабатывать возможность юридического и правового преследования людей, причастных к этому.