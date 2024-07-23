Москва, 23 июля, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Энергетическое сотрудничество России и Китая в последнее время стало особенно насыщенным и продуктивным. Об этом сказано в приветствии президента РФ Владимира Путина, направленном участникам VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума в Москве.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Выступление главы «Роснефти» Игоря Сечина на VI Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме

«Планомерно расширяется двустороннее взаимодействие в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической сферах. Рекордных объемов достигают поставки российских энергетических ресурсов на территорию Китая. Специалисты наших стран вместе работают над совершенствованием технологий добычи, переработки и транспортировки сырья, повышением их экологической безопасности», — заявил в приветствии Владимир Путин.

Российско-китайский энергетический бизнес-форум проводится ежегодно с 2018 года. В этом году в мероприятиях форума приняли участие свыше 500 человек, среди которых политические деятели, представители крупнейших российских и китайских компаний энергетической и смежных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» VI Российско-китайский энергетический бизнес-форум

Как отметил, выступая на форуме, глава «Роснефти» Игорь Сечин, участвующие в форуме компании обеспечивают до 40% торговли между Россией и Китаем. При этом в структуре российского экспорта в Китай энергетика занимает более 70%. Глава «Роснефти» также обратил внимание, что по своему масштабу российско-китайское сотрудничество в области поставок энергоресурсов уже не имеет равных на пространстве Евразии. Только за 2023 год Россия экспортировала в Китай 107 миллионов тонн нефти, 34 миллиарда кубометров природного газа и более 100 миллионов тонн угля.

«Полагаю, что следующий этап развития наших отношений должен быть нацелен на укрепление взаимодействия с китайскими коллегами по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных сферах, включая развитие передовых технологий, машиностроение, современное судостроение, поставки промышленного оборудования, альтернативную энергетику, сокращение выбросов и совместное участие в НИОКР», — заявил Игорь Сечин.

По мнению вице-премьера КНР Дин Сюэсяна, взаимодействие России и Китая на энергетическом треке сохраняет высокую динамику, несмотря на сложную, изменчивую международную обстановку и происходящие глобальные процессы глубокой трансформации глобальной энергетики. «Хотел бы отметить солидный пакет практических результатов, — сказал Дин Сюэсян. — Первое — устойчивый рост торговли энергоресурсами. Второе — поступательное продвижение особо значимых проектов. Третье — устойчивое расширение сфер сотрудничества». Стороны активно работают над открытием новых горизонтов взаимодействия в нефтегазовой области, подчеркнул вице-премьер КНР.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Выступление вице-премьера КНР Дин Сюэсяна на VI Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме

Говоря о развитии энергетического сотрудничества двух стран, вице-премьер КНР выразил мнение, что необходимо планомерно продвигать торговое и инвестиционное сотрудничество в энергетической сфере, раскрывать потенциал механизмов энергетического сотрудничества, закреплять высокую динамику кооперации в торговле энергоносителями.

Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются ПАО «НК «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). Следующий VII Российско-китайский энергетический бизнес-форум состоится в Китае в 2025 году.