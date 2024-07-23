Москва, 23 июля, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Ребёнок, который 22 июля пострадал в результате обстрела украинской армией села Никольского в Белгородской области, доставлен на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Больница

Его транспортировала территориальная служба медицины катастроф. Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии РДКБ Александр Кугушев отметил, что состояние пациента в настоящее время оценивается как стабильное.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков проинформировал, что 22 июля в результате атак ВСУ в области один человек погиб и девять пострадали, в том числе двое несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 июля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали три автомобиля в Белгородской области. Две машины подверглись ударам в районе села Богун-Городок Борисовского района.

В результате нападения два человека получили ранения. В Шебекино ещё один дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль, из-за чего получил повреждения прицеп транспортного средства.