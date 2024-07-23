Париж, 23 июля, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что намерен оставаться на посту президента республики до истечения второго мандата. Об этом он заявил 23 июля в эфире телеканала France 2.

ИА Регнум Макрон, парламент

«Французы доверили мне этот пост во второй раз, я буду выполнять свои обязанности до конца», — указал Макрон.

Кроме того, он заверил, что роспуска нижней палаты парламента — Национального собрания Франции не произойдёт, если политические силы хотят стабильности и смогут договориться между собой.

Также в эфире телеканала France 2 Эммануэль Макрон сообщил, что назначение нового премьер-министра Франции и последующее формирование правительства республики произойдёт после завершения Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. Таким образом, пауза в формировании правительства продлится по меньшей мере до середины следующего месяца.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля по итогам второго тура досрочных выборов в Национальное собрание Франции победу одержала коалиция левых сил «Новый народный фронт» — она обеспечила себе 182 места в парламенте. Второе и третье места соответственно заняли партия «Вместе» Эммануэля Макрона (168 мест) и коалиция «Национальное объединение» Марин Ле Пен (143 места).

После оглашения результатов выборов премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил о намерении подать в отставку. Его прошение 16 июля удовлетворил президент республики. В заявлении, распространённом по этому поводу Елисейским дворцом, подчёркивалось, что правительство Франции продолжит выполнять свои функции до формирования нового правительства.

23 июля лидер партии «Экология Европы — Зелёные», входящей в коалицию «Новый народный фронт», Марин Тонделье объявила о выдвижении главы управления финансов Парижа Люси Касте в качестве кандидата на пост премьер-министра Франции.