Лондон, 23 июля, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Государствам Запада из-за роста международной напряжённости стоит готовиться к войне через три года. С таким утверждением 23 июля выступил начальник Генштаба Сухопутных войск армии Великобритании генерал Роли Уокер, его слова привела газета The Guardian.

Kirsty Wigglesworth/AP/TASS

По словам Уокера, Британии вместе с союзниками нужно быть готовыми к «сдерживанию или ведению войны через три года».

Главы Генштаба британских Сухопутных войск назвал возможным такое развитие событий из-за якобы нарастающей угрозы Тайваню со стороны Китая и разработок Ирана в ядерной сфере.

При этом он добавил, что вооружённый конфликт с Китаем, Ираном или Россией может обернуться «значительной детонацией» на других театрах военных действий.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Запад готовится к прямому вооружённому конфликту с Россией гораздо быстрее, чем считают на Востоке, в Москве и в Сербии. При этом он уточнил, что западные страны ещё не готовы к ведению такого конфликта.

Президент Польши Анджей Дуда 17 июля заявил, что НАТО уже готовится к возможным боевым действиям с Вооружёнными силами России. По его утверждению, победа российской стороны в конфликте на Украине якобы приблизит потенциальное столкновение России с альянсом.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 22 июля прокомментировал слова Вучича об активной подготовке Запада к войне с РФ. Представитель Кремля уточнил, что НАТО продолжает продвигать свою инфраструктуру к российским границам, что представляет для России опасность.

Официальные лица РФ неоднократно указывали на то, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент России Владимир Путин отмечал, что у Москвы и и альянса нет территориальных претензий друг к другу. Глава государства также подчёркивал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны.