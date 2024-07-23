Москва, 23 июля, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Александра Соболева отстранили от тренировок с основной командой. Об этом 23 июля сообщил спортивный директор команды Томаш Амарал.

Stupnikov Alexander/Global Look Press Александр Соболев

«По решению клуба Александр Соболев отстранен от тренировок с первой командой», — привёл его слова телеканал «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что футболист всё ещё близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит», однако пока команды не смогли согласовать сумму трансфера и выплаты агентского вознаграждения.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня «Чемпионат» со ссылкой на источник сообщил, что Соболев может перейти в «Зенит», который обсуждает со «Спартаком» возможный трансфер игрока. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда оценивается в 8 млн евро.

Соболев пришёл в состав «красно-белых» в январе 2020 года из самарских «Крыльев Советов». Футболист провёл в составе «Спартака» в общей сложности 139 матчей, отличившись в них 58 голами и 38 результативными пасами. В составе московского клуба он стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, а также завоевал Кубок страны (2022).