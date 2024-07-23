Вашингтон, 23 июля, 2024, 20:19 — ИА Регнум. У президента США Джо Байдена прошли симптомы коронавируса, за всё время болезни у него ни разу не наблюдалось лихорадки. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор.

Chris Kleponis — Pool via CNP Джо Байден

«Симптомы у президента исчезли. За всё время болезни у него ни разу не проявилась лихорадка», — говорится в обнародованном заявлении О’Коннора.

Он отметил, что жизненные показатели Байдена, включая результаты пульсоксиметрии, были в норме, а его лёгкие оставались чистыми.

Врач добавил, что в ближайшие дни Байден продолжит выполнять все обязанности главы государства, но при этом будет наблюдаться на предмет возвращения симптомов болезни.

Как сообщало ИА Регнум, издание The Dossier 23 июля сообщило, что Байдену во время поездки в Лас-Вегас на прошлой неделе потребовалась экстренная медпомощь.Президента в срочном порядке посадили на самолёт и увезли на Восточное побережье под предлогом обнаруженного коронавируса.

17 июля Белый дом проинформировал, что Байден заразился коронавирусом и ушёл на самоизоляцию в своей резиденции в штате Делавэр. При этом он продолжил выполнять свои обязанности. 21 июля он объявил о выходе из предвыборной гонки.

22 июля О’Коннор заявил, что симптомы коронавирусной инфекции у Байдена почти полностью перестали проявляться. Медик уточнил, что пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений у Байдена находятся в норме. Позднее в пресс-службе Белого дома заявили, что глава государства вернётся на своё рабочее место во вторник, 23 июля.

Вместе с тем американский телеканал Fox News призвал предъявить доказательства того, что глава государства жив. Представители СМИ указали на то, что Байден сделал заявление о выходе из президентской гонки письменно, не выступая на камеру. С тех пор его не видели на публике.

Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт поддержала требования журналистов. Она заявила, что Байден должен выйти к камерам и прокомментировать, знает ли он, что вышел из гонки за президентское кресло.