Санкт-Петербург, 23 июля, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Следователи установили вину концертного директора Валерия Шляфмана в убийстве рок-музыканта Игоря Талькова с помощью вырезов с рубашки обвиняемого, запачканной кровью, сообщил 23 июля Главное следственное управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу.

Кадр из видео Валерий Шляфман

«Проведены допросы специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год. У одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, и они помогли выявить виновного в убийстве», — сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Следственного комитета допросили более 50 свидетелей по всей России, в числе которых были эстрадные артисты, персонал «Юбилейного» и сотрудники милиции, которые были на месте происшествия. Удалось собрать достаточные доказательства причастности Шляфмана к совершенному преступлению.

Валерия Шляфмана обвиняют в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом. В 1992 году правоохранители заочно привлекли Шляфмана в качестве обвиняемого по делу об убийстве по неосторожности. Тогда он скрывался в Израиле. В 2021 году расследование возобновили. Следователи собрали доказательства причастности концертного директора к умышленным преступлениям, связанным с убийством Талькова.

В пресс-службе СК сообщили, что судебное следствие по этому делу проведут без участия обвиняемого, так как после совершения преступления он выехал в Израиль, где находится по настоящее время.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова. Следователи установили, что в октябре 1991 года Шляфман смертельно ранил Талькова при попытке застрелить другого артиста — Игоря Малахова. В рамках расследования уголовного дела допросили более 150 свидетелей.

В 2022 году Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Шляфмана по обвинению в убийстве Талькова. В марте того же года суд в Петербурге оставил это решение без изменения.