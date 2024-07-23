Москва, 23 июля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Решение Международного олимпийского комитета исключить Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных международных федераций её глава Умар Кремлёв назвал местью за попытки защитить честь спортсменов.

Алексей Филиппов/РИА Новости Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев

«Они пытаются мстить той организации, которая пытается защитить честь спортсменов», — заявил он 23 июля журналистам.

Кремлёв подчеркнул, что это решение МОК не повлияет на репутацию ассоциации, так как она независима, и страны сами делают выбор о сотрудничестве.

Чемпионат мира для боксёров, по словам главы IBA, уже стал важнее Олимпийских игр. В последнем мировом турнире участвовала 121 страна, в то время, как на Олимпиаду приезжают 80-90 стран, отметил он.

Международная ассоциация ежегодно развивает спорт, МОК же раз в четыре года «получает спортсменов, судей и сотрудников» для проведения Олимпиады, поэтому именно IBA должна диктовать комитету правила а не наоборот, заключил Кремлёв.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года МОК лишил признания IBA. После этого ассоциация обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания по этому делу начались 16 ноября 2023 года. 23 июля был вынесен окончательный вердикт об исключении IBA из списка признанных МОК федераций.

При этом в марте 2023 года IBA провела женский чемпионат мира по боксу, на который сборная России была допущена с российским флагом и гимном. Ряд стран, в том числе США, отказались от участия в турнире.

В мае 2024 года комитет объявил, что спортсменов, которые представляют национальные спортивные федерации, являющиеся членами IBA, не допустят к участию в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. В IBA подобный ультиматум назвали позорным отсутствием уважения. В ассоциации напомнил, что никогда не ограничивали спортсменов в участии в каких-либо соревнованиях и активно поддерживали их во всех начинаниях.