Глава IBA назвал местью за помощь спортсменам лишение ассоциации признания
Умар Кремлёв назвал местью за помощь спортсменам лишение IBA признания МОК
Москва, 23 июля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Решение Международного олимпийского комитета исключить Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных международных федераций её глава Умар Кремлёв назвал местью за попытки защитить честь спортсменов.
«Они пытаются мстить той организации, которая пытается защитить честь спортсменов», — заявил он 23 июля журналистам.
Кремлёв подчеркнул, что это решение МОК не повлияет на репутацию ассоциации, так как она независима, и страны сами делают выбор о сотрудничестве.
Чемпионат мира для боксёров, по словам главы IBA, уже стал важнее Олимпийских игр. В последнем мировом турнире участвовала 121 страна, в то время, как на Олимпиаду приезжают 80-90 стран, отметил он.
Международная ассоциация ежегодно развивает спорт, МОК же раз в четыре года «получает спортсменов, судей и сотрудников» для проведения Олимпиады, поэтому именно IBA должна диктовать комитету правила а не наоборот, заключил Кремлёв.
Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года МОК лишил признания IBA. После этого ассоциация обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания по этому делу начались 16 ноября 2023 года. 23 июля был вынесен окончательный вердикт об исключении IBA из списка признанных МОК федераций.
При этом в марте 2023 года IBA провела женский чемпионат мира по боксу, на который сборная России была допущена с российским флагом и гимном. Ряд стран, в том числе США, отказались от участия в турнире.
В мае 2024 года комитет объявил, что спортсменов, которые представляют национальные спортивные федерации, являющиеся членами IBA, не допустят к участию в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. В IBA подобный ультиматум назвали позорным отсутствием уважения. В ассоциации напомнил, что никогда не ограничивали спортсменов в участии в каких-либо соревнованиях и активно поддерживали их во всех начинаниях.