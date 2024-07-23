Варшава, 23 июля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался в Варшаве, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находясь в Киеве, не сообщил ему о поездке в Москву. Об этом 23 июля рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания правительства.

«Для всех было очень неприятным удивлением то, что Зеленский рассказал мне в Варшаве ещё перед саммитом НАТО», — привели «Известия» слова Туска.

По словам польского премьера, Зеленский рассказал ему, что Орбан, будучи в Киеве и разговаривая с ним тет-а-тет не сообщил о поездке в Москву.

С 1 июля Венгрия стала председателем в Евросоюзе. На следующий день Орбан посетил Украину, а 5 июля прибыл с визитом в Россию. После этого венгерский премьер отправился в Китай и США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 июля заявил, что ЕС стремится превратить в изгоя Орбана за его желание добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Глава ведомства отметил, что венгерский премьер является одним из немногих политиков, которые поддерживают урегулирование конфликта на основе компромиссов.

В свою очередь Совет ЕС отказался проводить неформальную встречу министров иностранных дел стран ЕС в Венгрии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объяснил это тем, что поведение Венгрии подрывает единство внешней политики и должно иметь официальные последствия.