Москва, 23 июля, 2024, 19:14 — ИА Регнум. В Кремле не видели заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о «рейдерском захвате» компании Wildberries. Об этом 23 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ministry of Culture Russi/Global Look Pressa Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Нет. Не видели», — приводит РБК ответ Пескова на вопрос, ознакомились ли в Кремле с заявлением Кадырова.

Как передавало ИА Регнум, предприниматель Владислав Бакальчук 23 июля встретился с главой Чечни, с которым они знакомы около десяти лет. Сообщалось, что активы Wildberries, на создание которой Владислав с супругой Татьяной потратили 21 год, с начала июля путём юридических махинаций переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. В свою очередь Кадыров назвал происходящее «откровенным и наглым рейдерским захватом» и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию.

Позднее Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании. По её словам, это не рейдерский захват, а развод. Она рассказала, что всё было согласовано с её супругом Владиславом, который лично присутствовал на презентации новой структуры объединённой компании. Она также опубликовала фотографию с этой презентации.