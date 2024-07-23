Вашингтон, 23 июля, 2024, 19:04 — ИА Регнум. В соцсети X распространился фейк о смерти бывшего президента США Джимми Картера. Как пишет американское издание Fox5, изначально новость опубликовала крайне правая активистка и блогер Лора Лумер.

CNP/AdMedia Джимми Картер

Пост быстро стал трендом в социальных сетях, и многие люди распространили его. Лумер вскоре удалила пост, но теперь подвергается в соцсети критике за публикацию непроверенной информации.

Картер — 39-й президент США, находившийся у власти в период с 1977по 1981 год. Он является представителем Демократической партии, а также лауретом Нобелевской премии мира 2002 года. Вошёл в числом самых долгоживущих лидеров в истории США. В октябре ему исполнится 100 лет. Рекордсмен по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года.

Накануне в соцсетях первые места по запросам среди пользователей занимал призыв доказать, что нынешний президент США Джо Байден жив. Спекуляции о якобы смерти американского президента только подогрел приспущенный над зданием Капитолия флаг. Хотя на самом деле траур был объявлен по умершей конгрессвумен от Демократической партии Шейле Джексон Ли. Белый дом вскоре заверил, что Джо Байден жив и намерен выступить с обращением к нации.