Москва, 23 июля, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в I чтении законопроект о запрете распространять рекламу на сайтах экстремистских и нежелательных организаций.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона», — отмечается в документе, размещённом в думской электронной базе.

Совету Госдумы предложено рассмотреть законопроект 25 июля.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов, а также на рекламу самих этих ресурсов. Ответственность за нарушение этих требований несут рекламодатель и рекламораспространитель.

Как пояснял соавтор инициативы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, речь идёт именно о материалах рекламного характера, в частности содержащих активную гиперссылку.

Если иноагент продолжит размещение рекламных материалов, то ему грозит штраф: для граждан — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Повторное нарушение в течение года будет наказываться в соответствии с УК РФ, наказание может составить до двух лет лишения свободы. Штраф для рекламных компаний и СМИ может достигать 300 тыс. рублей. При этом вначале средству массовой информации поступит предупреждение о недопустимости нарушения.