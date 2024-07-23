Москва, 23 июля, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, глава «Роснефти» Игорь Сечин представил обновленный Атлас инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества на VI Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.Атлас регулярно обновляется с момента создания в 2021 году.

VI Российско-китайский энергетический бизнес-форум

По словам Сечина, атлас инвестиций дает глубокое представление об особенностях работы ТЭК России и Китая и является практическим руководством по реализации совместных проектов.Глава «Роснефти» уверен, что Россия и Китай находятся в начале путиреализации их общего потенциала и процитировал китайского философа Лао-Цзы: «Лишь тот, кто имеет силу, может давать её другим».

Российско-китайский энергетический бизнес-форум проводится ежегодно с 2018 года в соответствии с договоренностями, достигнутыми президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР. Соорганизаторами форума являются «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация.